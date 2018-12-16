Назван повседневный продукт, предотвращающий ожирение

Сегодня, 11:45 \\ Здоровье

Доказано, что наличие риса в ежедневном рационе помогает избежать лишнего веса.

Японские диетологи обнаружили связь между гастрономическими предпочтениями и склонностью к ожирению. Так, риск развития проблем с лишним весом ниже в странах, где жители потребляют много риса.

Авторы исследования изучили продуктовую корзину в 136 странах, соотнеся ее с количеством людей, страдающих ожирением. Наименьшая концентрация полных людей зафиксирована в странах, где каждый житель съедает более 150 граммов риса в день. В то же время, жители стран с «эпидемией» ожирения потребляют менее 20 граммов риса.

По словам авторов исследования, стройности способствует азиатская кухня, содержащая множество блюд из риса. Этот злак богат углеводами, а его калорийность дает ощущение сытости даже от употребления небольших порций.

Нельзя утверждать, что диетологами был назван повседневный продукт, предотвращающий ожирение. Ученые отмечают, что в любой диете важна сбалансированность и мера, а употребление одного лишь риса не сможет решить проблем с лишним весом.

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Автор - Сергей Ковалев
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