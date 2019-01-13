Онкология, подагра, аритмия: Медики назвали скрытые последствия боли в ногах

Сегодня, 09:41 \\ Здоровье

Также боль может говорить о невроме, начальной стадии диабета и сердечно-сосудистых заболеваниях. Однако это могут быть травмы или перенапряжения ноги.

 Часто боли в ногах связывают с неудобной обувью или нагрузкой, не придавая этому сигналу особого значения. Очень зря, ведь такие ощущения могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем. Недавно медики назвали скрытые последствия боли в ногах.

Во-первых, боль в ступне может говорить об остеопатии и снижении уровня кальция в организме. Даже легко надавливая на кости, человек может ощущать боль.

Во-вторых, воспаляющиеся раны на ногах могут говорить о начальной стадии диабета. Человек может даже не замечать появления таких ран и мозолей.

Иногда боль в ногах может быть вызвана доброкачественным разрастанием ткани нервов - невромы. Эта проблема чаще всего встречается у женщин. Боль распространяется под пальцами стопы.

Недавно британские медики рассказали, что подобные боли могут говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях. При этом нога человека ещё становится холодной и бледной, что говорит о плохой циркуляции крови.

Это далеко не весь список болезней, о которых может говорить боль в ногах. Ещё это может быть аритмия, неврологические заболевания, артрит, подагра и даже онкология. Об этом говорит недавнее исследование. Воспалительный процесс может проявлять себя далеко от очага воспаления. Есть случаи, когда человек обратился с болью в ноге, а у него оказался рак желудка.

Медики говорят, что ставить страшный диагноз лишь по боли в ногах конечно не стоит, ведь это могут быть обычные травмы или перенапряжения. Однако при первых симптомах лучше сразу обращаться к специалистам.

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Автор - Катерина Рождественская
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