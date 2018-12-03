Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни у граждан РФ

Сегодня, 20:47 \\ Здоровье

Специалист, занимающийся репродуктивным здоровьем, обвинил раннюю половую жизнь среди россиян в том, как часто они «подхватывают» различные опасные болезни.

 Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни у граждан РФ. Как рассказал репродуктолог Олег Аполихин, эта отметка держится на уровне 16-17 лет, как для женщин, так и для мужчин. Данные были озвучены во время заседания Совета Федерации по сохранению мужского здоровья.

Говоря о среднем возрасте начала половой жизни у граждан РФ, Аполихин также рассказал, что из-за раннего вступления в интимные отношения у людей находится больше времени до вступления в брак, чтобы успеть «подхватить» неприятные или даже опасные болезни. В Минздраве отметили, что среди женщин насчитывается 77%, имеющих какие-либо патологии.

Также, было озвучено, когда в среднем граждане РФ вступают в брак. Для женщин – это возраст от 24 до 29 лет, а для мужчин – от 27 до 29 лет. И к этому моменту, как заявил Аполихин, большинство людей уже обладают болезнями, которые мешают родить здорового ребенка.

Ранее Совет Федерации предложил внедрять семейные ценности через разнообразные интересны молодежи, такие как блогерство, компьютерные игры или приложения. Обсуждался вопрос проверки молодоженов на бесплодие перед вступлением в брак.

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Автор - София Волкова
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