В Совете Федерации предложили обследовать молодые пары на бесплодие

Сегодня, 18:01 \\ Общество

В Совете Федерации по вопросам социальной политики начали рассматривать предложение об обследовании молодых пар на вероятное бесплодие и хотят также внедриться в молодёжное общество с помощью блогеров либо через телефонные приложения, которые формируют положительный настрой и нормальное поведение.

 

Также порекомендовали другим органам власти, которые присутствовали на заседании «круглого стола». Например, Министерству здравоохранения предложили провести работы с иными органами. Конкретно с этим органом власти решили внести «Сертификат молодожёнов», чтобы можно было обследовать репродуктивную систему новой семьи, которая собирается вступить в брак.

Министерству труда, науки, просвещения и промышленной торговли предложили начать разработку и внедрение в молодёжные сферы жизни, используя при этом известных блогеров или интернет-игры , которые смогли бы формировать нормальную репродуктивную функцию и прививать истинные семейные ценности.

Вдобавок этим ведомствам предстоит обеспечивать крупное производство российской продукции для специального питания, в основе которого лежит витаминно-минеральный комплекс и растительное сырьё, которое обеспечивает очищение организма от токсинов и ксенобиотиков, а также восполняет персональный и региональный дефициты.

отобрать наиболее эффективные и массово внедрить, особенно в соцгруппах школьного и молодежи мужского пола, отечественные технологии индивидуальной защиты пользователей от электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств".

Согласно материалам к заседанию "круглого стола", в России насчитывается 146 млн человек, из них 78 млн - женщины, из которых 6 млн бесплодны. Бесплодных мужчин - 4 млн (и за 13 лет их количество возросло на 80%).

Таким образом, "15% семейных пар страдают бесплодием, что является критическим уровнем для страны" (по другим данным - 17-18%), и ежегодно число бесплодных возрастает примерно на 250 тысяч. Ежегодные потери населения составляют 750-800 тысяч человек, отмечается в материалах.

Согласно приведенным данным, в России рождается 946 девочек на 1000 мальчиков, среди молодежи женщин также меньшинство, а в возрастной группе 35-39 лет на 1000 мужчин уже 1027 женщин. С 65 лет и старше женщин вдвое больше: на 1000 мужчин 2040 женщин.

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Автор - Александр Фролов
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