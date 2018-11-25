Диетолог рассказал о способе похудения на кофе с маслом

Наталья Погребижская, специалист по питанию, стала гостем передачи "Человек худеющий" (16+), которая транслируется на омском канале телевещания "Продвижение". Именно она и рассказала присутствующим о необычном способе сбросить вес.

"Человек худеющий" - это авторская передача, которую учредила журналист Елена Ищенко. Во время каждого выпуска она решила рассказывать зрителям о различных методах, которые способствуют цели избавления от лишнего веса. 25 февраля в эфир вышел выпуск, во время которого обсуждались преимущества кетодиеты. Чтобы информация была подтвержденной, ведущая пригласила для интервью диетолога Погребижскую.

Та рассказала, что кетогенная диета предполагает сокращение количества употребляемых углеводов и замещение их жирами, а также белками в умеренных количествах. Она объяснила, что при ее соблюдении организм начнет брать энергию из жира (производить кетоны), и тогда отложения начнут постепенно уходить. Между тем, она уточнила, что данная диета может нанести вред организму, так что придерживаться ее нужно не более двух недель.

Специалист рассказала, что во время кетодиеты аппетит на несколько часов можно заглушить с помощью свежезаваренного кофе с добавленным туда кубиком сливочного масла. После этого организм, как и задумано, начнет брать энергию из жира.

Напомним, любая диета должна назначаться исключительно лечащим врачом. Самолечение может привести к большим проблемам со здоровьем. Кроме того, кетогенная диета опасна для людей с болезнями кишечно-желудочного тракта и сердечно-сосудистых заболеваниями.

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