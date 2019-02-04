Эксперты делятся информацией о том, как отличить сердечную боль от невралгии

В наше время практически не осталось людей, которые не ощутили на себе сердечную боль. И это пугает людей больше всего, поскольку никто не хочет пропустить тревожный звонок. Однако сердечную боль часто путают с болезненными симптомами, проявляющимися в той же области – с межреберной невралгией. Зачастую люди списывают все на простую болезненность в груди и не вызывают врача. Если не оказать помощь в случае с сердечным приступом, то исход может стать летальным ля человека. Именно поэтому эксперты в области сердца решили обратить внимание на явные отличия между сердечной болью и невралгией.

Врач-кардиолог Павел Дергоусов решил обратить внимание на все те явные отличия.

Боль является самым ярким и самым распространенным признаком сердечного приступа. Дергоусов подчеркивает, что стоит понимать, что боль, связанная с работой сердечной мышцы, имеет свои индивидуальные особенности, которые способные ее охарактеризовать и отличить от всех остальных. Сердечная боль разливается за грудиной. Беспокойство может начаться за некоторое время до начала приступа. Ее отличительными особенностями являются: давящая боль, жгучая боль, пекущая и даже волнообразная боль, которая усиливается при выполнении физических нагрузок. Как раз-таки во время отдыха или при приеме нитроглицерина, боль ослабевает и больной может на время успокоится.

Павел Дергоусов рекомендует, что при периодической боли, которая не проходит длительное время, стоит обратиться к кардиологу. Помимо это, причиной посещения врача-кардиолога может стать боль, возникающая во время глубокого вдоха и при смене положения тела, хотя принято считать, что подобные боли не характерны для при сердечных проблемах.

Не менее опасен инфаркт. При длительной, не утихающей боли в 20-30 минут, не проходящей от приема препаратов, стоит обратиться за незамедлительной помощью к врачу, ведь это может быть инфаркт.

Главным отличием боли в сердце от межреберной невралгии является: расстройство пищеварительной системы. Если патологии ЖКТ не прошли после курса лечения, то стоит обратить внимание на сердце. Также возможно появление отдышки, которая проходит в состоянии покоя, однако если нет, то это еще один тревожный звонок.

Эксперты отмечают, что любая сердечная патология требует консультации врача-кардиолога.