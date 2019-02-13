Санкт-Петербург охватила эпидемия гриппа

До конца недели власти Санкт- Петербурга официально объявят об эпидемии гриппа. По данным Роспотребнадзора, в течение двух недель в Северной столице порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится выше нормы.

Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова намерена подписать указ, который ограничит проведение массовых мероприятий во время эпидемии. Как отметила представительница Роспотребнадзора, в период с 28 января по 3 февраля от вируса пострадало на 19,2% больше граждан, чем положено. С 4 по 10 февраля эти цифры стали ещё больше, увеличившись до 28,9%. Больше всего страдают взрослые, количество заболевших превышает норму на 32,6%, в то время как у детей эти показатели составляют 18-19%.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина считает, что город к эпидемии готов, однако власти надеются, что ситуация ничем не осложнится. Сейчас для пациентов, которым необходима госпитализация, открыты Боткинская больница и Детская городская больница №5 им. Филатова. Кроме того, больные дети не допускаются до занятий в школе: их отправляют домой. Однако в некоторых классах всё-таки был объявлен карантин, их число на данный момент достигло 53 в 24 школах. Также карантин был введён в 32 детских садах.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего в Северной столице страдают от гриппа А. Изначально преобладал «свиной грипп», однако сейчас на его место пришла другая разновидность инфекции - H3N2.

В Санкт-Петербурге также сложная ситуация с корью, в связи с чем власти города решили провести принудительную вакцинацию среди непривитых граждан. Корь также зафиксирована в Курской области, вторую волну заболевания ожидают и в Екатеринбурге.