В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины, по которым пациенты отказываются от вакцинации. Это стало известно от Яны Кабышки, заместителя председателя комитета.

Подобную инициативу в Петербурге назвали «подчищающей иммунизацией». Ее план находится в разработке. Суть заключается в том, что в Петербурге всем жителям проведут принудительную вакцинацию от кори, то есть отказы по причине простого нежелания приниматься медиками во внимание не будут.

Вместе с тем жителей Петербурга успокоили – эпидемии кори в культурной столице нет. Как рассказала Наталия Башкетова, руководитель комитета по здравоохранению и главный санитарный врач, чаще всего корь приходит из-за рубежа или соседних стран. Так, один из жителей Фрунзенского района Петербурга заразил 7 человек, привезя в себе источник кори. Башкетова сетует на то, что жители дома, в котором находится этот молодой человек, категорически отказывались пускать в подъезд медиков, отказываясь от вакцинации.

Башкетова сообщила, что в данный момент в принудительной вакцинации нуждаются 16 тысяч человек в городе, так как ранее они отказались от прививки без весомой причины. 5300 человек из этого количества являются несовершеннолетними.

Теперь вакцинация будет обязательной для всех жителей Петербурга. Чтобы от нее отказаться, не получится лишь предъявить справку от педиатра. Человек должен будет пройти медико-эпидемическую комиссию. Санитарный врач Петербурга призывает отнестись к вакцинации от кори серьезно, так как и взрослые люди с трудом переносят последствия этого заболевания. В Петербурге призывают общественность и СМИ продвигать идею необходимости вакцинации.

Напомним, больше всего заболевших корью людей зарегистрировано в Украине и Грузии. ВОЗ подтверждает свирепый характер заболевания на всей территории Европы.