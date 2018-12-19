Оздоровить кишечник помогут 5 простых способов

В Университете Рединга в Великобритании профессор пищевой микробиологии Гленн Гибсон рассказал, что именно человеку следует изменить в своем рационе, чтобы оздоровить кишечник. Профессор перечислил 5 простых способов.

Первым и самым важным правилом оздоровления кишечника является наличие в организме клетчатки. В первую очередь на кишечник положительно влияют макароны и хлеб из цельного зерна, бобовые, свежие фрукты, овощи и ягоды. Еще больше клетчатки содержится в дынях, брокколи, моркови и орехах.

Клетчатка крайне важна, так как ее нехватка уменьшает количество здоровых бактерий в кишечнике. Диетолог Мэтт Перкинс добавляет, что в здоровом кишечнике должны всегда присутствовать на равных плохие и хорошие бактерии, иначе организм будет уязвим перед ожирением, диабетом или обострением хронических недугов.

Следующим способом оздоровить кишечник профессор называет употребление в пищу пробиотиков в виде йогурта, а также пребиотиков. Лук, чеснок, фасоль, цикорий и холодный картофель имеют в своем составе пробиотики.

Третьим шагом на пути к оздоровлению кишечника является ограничение сладкого и жирного в пище. Диетологи рекомендуют как минимум провести эксперимент: временно исключить такую пищу, которая плохо влияет на флору кишечника. Таким образом, человек сможет понаблюдать за работой своего кишечника, изменилась ли она в лучшую сторону после отказа от сладостей и тяжелой жирной пищи.

Также, диетологи в очередной раз напомнили о таком важном, но игнорируемом большинством правиле: пить много воды. В течение дня здоровый кишечник нуждается в чистой воде, особенно – после пробуждения. Вода за час до завтрака утром поможет оздоровить кишечник. Однако с количеством воды надо быть осторожнее тем, кто страдает от болезней почек.

Последним способом оздоровления кишечника является спокойный и размеренный образ жизни. Стресс и постоянное волнение изменяют кровоток и секреции в кишечнике. Это создает для вредных бактерий подходящую почву, подавляя полезные бактерии.

Как рассказал профессор Гибсон, от работы кишечника зависит 70% ресурсов иммунитета. Это весомый аргумент в пользу пересмотра своего отношения к здоровью кишечника. Еще одним полезным правилом для его оздоровления может быть спорт, как уже выяснили ученые в США.