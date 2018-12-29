Замглавы Минздрава Татарстана высказался против бесплатной медицины

Айрат Гарипов, занимающий должность замглавы Минздрава Республики Татарстан, высказался против бесплатной медицины во всей России. Хоть Гарипов и подчеркнул субъективность своего мнения, однако его слова тут же подхватились СМИ.

Во время беседы с бизнесменами медицинской отрасли замглавы Минздрава Татарстана Айрат Гарипов высказался не в пользу бесплатной медицины. Мужчина объяснил это недостаточной конкуренцией среди врачей. По мнению замминистра Татарстана, если бы российская медицина перешла в частное русло и перестала быть бесплатной, это послужило бы здоровой конкуренции между частными клиниками. В борьбе за пациентов медучреждения предлагали бы все лучшие и лучшие условия лечения, полагает Гарипов.

Также, причиной отмены бесплатной медицины для Гарипова является отсутствие со стороны вышестоящих лиц необходимого контроля над медучреждениями. Замминистра в основном упомянул единую информационную систему, через которую можно было бы отслеживать деятельность больниц.

Хоть замминистра Минздрава Татарстана подчеркнул субъективный характер своих слов, многие все равно поняли их как единую точку зрения всего татарстанского Минздрава. В ведомстве уже отреагировали на слова чиновника. Там сообщили, что мнение Гарипова никак не отображает реальное мнение всего Министерства здравоохранения.

В прошлом году депутат «Единой России» Дмитрий Петровский, имеющий медицинское образование, высказался категорически против бесплатной медицины и пенсий. Он считает ,что каждый россиянин обязан сам позаботиться о наличии у себя средств на лечение, а также на преклонный возраст.