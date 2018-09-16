Депутат от "Единой России" считает, что россияне должны лечиться платно

Депутат ярославского муниципалитета от партии «Единая Россия» Дмитрий Петровский предложил отменить и пенсии, и бесплатную медицину, чтобы люди начали самостоятельно готовиться к старости и лечились платно.

Сам Петровский серьёзно относится к своей инициативе, считая её достойной для дальнейшего рассмотрения. Как выразился депутат, бесплатное лечение – это «чудовище на теле медицины», кроме того, на своей странице в Facebook он упомянул и страховые фирмы, в которых, по его мнению, никто не нуждается. Примечательно, что сам Петровский по профессии врач.

Чуть раньше депутат Гордумы Ярославля прославился в сети благодаря своим призывам отменить пенсии по старости, согласившись оставить их только инвалидам. Он отметил, что пенсии – это наследие Советского Союза, а россияне должны самостоятельно обеспечить себе безбедную старость. Петровский уверен, что за свои высказывания лишится членства во фракции, однако принципиально не отказывается от такой позиции.

Депутат Госдумы и по совместительству бизнесмен Александр Ремезков также высказывался за то, что россиянам стоит самим заработать себе на старость. Он добавил, что никогда не надеялся на пенсию и собирается накопить достаточно средств, чтобы выйти на пенсию.