Тело шесть лет пожирало себя изнутри: Британец рассказал о своей болезни

Из-за нее он сильно отощал. Если раньше этот мужчина весил 114 килограммов, то со временем его вес упал до 50 килограммов. К тому же, он не мог нормально питаться.

Подробности этой истории передают корреспонденты агентства Daily Mail. Они взяли интервью у 45-летнего британца Ли Бэйкера (Lee Baker), который на протяжении шести лет страдал из-за своего недуга. Он говорит, что все это время его тело пожирало изнутри самого себя. Все началось в 2009 году, когда ему поставили диагноз - саркоидоз, еще немного погодя у него нашли диабет второго типа, а после - гастропарез.

Из-за последнего недуга мышцы его желудка отказывались активно работать и не переваривали твердую пищу. Болезнь "съедала" их, как и весь жир в организме. Вспоминая о болезни, Бэйкер также жалеет свою жену, которая оставалась с ним все время и помогла. Между тем, именно она вычитала в журнале, что подобное заболевание можно лечить. В больнице ему оказали необходимую помощь, и его желудок заработал нормально.

Британец рассказывает, что потом он смог побороть даже диабет. За первый месяц выздоровления он поправился на десять килограммов, и что главное, его жизнь обрела "особый смысл".