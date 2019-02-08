Садальский рассказал о болезни, от которой умерла актриса Тарасова

Шоумен посвятил ко дню ее рождения целый пост на личной странице фотохостинга Instagram, где рассказал о ее незаурядности, а также о случае, после которого она скончалась.

Накануне в аккаунте известного 67-летнего российского актера и блогера Станислава Садальского появилась новая фотография, на которой он показал не себя, а известную советскую актрису Аллу Константиновну Тарасову. В свое время она была очень популярна - стала лауреатом пяти Сталинских премий, а также была признана Героем Социалистического Труда.









Тем не менее, с того момента, как ее не стало (скончалась весной 1973 года) утекло много лет, и новое поколение даже не знает о ее былом таланте. Скорее всего, именно это сподвигло Садальского напомнить об актрисе в социальной сети и немного о ней рассказать, в частности, и о болезни, от которой она умерла.

По его словам, однажды Тарасова почувствовала себя плохо. Уже много лет она страдала от гипертонии, поэтому хотела отменить спектакль. Тем не менее, ее мать приказала ей: "Ты пойдешь, ты возьмешь себя в руки и сыграешь прекрасно". В результате это был последний выход актрисы на сцену.

Однако напомнил журналист и о том, насколько простой она была. По его словам, однажды вместе с группой коллег она приехала в Киев для выступления, однако их декорации "застряли где-то в пути". Все запаниковали, однако только она позитивно ответила, что в этом случае остается лишь идти на Днепр и купаться.