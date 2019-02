Садальский рассказал о болезни, от которой умерла актриса Тарасова

View this post on Instagram

💥Однажды МХАТ приехал на гастроли в Киев, город ее детства. И все бы ничего, но только декорации, как совсем недавно у нас в «Голой правде» в Питере, застряли где-то в пути. Актеры запаниковали. На отчаянный вопрос, и что же теперь делать, Алла Константиновна сказала, - идти на Днепр, купаться! Во-первых, погода чудесная! Во-вторых, самое главное на спектакле – хорошее настроение, а реквизит, декорации – это все мелочи… ✔️ В другой раз Алле Константиновне стало плохо незадолго до выхода на сцену. Она много лет страдала гипертонией, и приступ случился как раз в день спектакля «Мария Стюарт». В пять часов она сказала матери: «Мама, я не могу, не пойду в театр». Но мать ей приказала: - Ты пойдешь, ты возьмешь себя в руки и сыграешь прекрасно. Так и было, она пошла и сыграла... 🎭Ко дню рождения Аллы Константиновны Тарасовой #мхат #мхт #актриса #киев #гастроли #мариястюарт #садальский #ссср #народнаяартистка