Садальский рассказал о болезни, от которой умерла актриса Тарасова
Шоумен посвятил ко дню ее рождения целый пост на личной странице фотохостинга Instagram, где рассказал о ее незаурядности, а также о случае, после которого она скончалась.
Накануне в аккаунте известного 67-летнего российского актера и блогера Станислава Садальского появилась новая фотография, на которой он показал не себя, а известную советскую актрису Аллу Константиновну Тарасову. В свое время она была очень популярна - стала лауреатом пяти Сталинских премий, а также была признана Героем Социалистического Труда.
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💥Однажды МХАТ приехал на гастроли в Киев, город ее детства. И все бы ничего, но только декорации, как совсем недавно у нас в «Голой правде» в Питере, застряли где-то в пути. Актеры запаниковали. На отчаянный вопрос, и что же теперь делать, Алла Константиновна сказала, - идти на Днепр, купаться! Во-первых, погода чудесная! Во-вторых, самое главное на спектакле – хорошее настроение, а реквизит, декорации – это все мелочи… ✔️ В другой раз Алле Константиновне стало плохо незадолго до выхода на сцену. Она много лет страдала гипертонией, и приступ случился как раз в день спектакля «Мария Стюарт». В пять часов она сказала матери: «Мама, я не могу, не пойду в театр». Но мать ей приказала: - Ты пойдешь, ты возьмешь себя в руки и сыграешь прекрасно. Так и было, она пошла и сыграла... 🎭Ко дню рождения Аллы Константиновны Тарасовой #мхат #мхт #актриса #киев #гастроли #мариястюарт #садальский #ссср #народнаяартистка
Тем не менее, с того момента, как ее не стало (скончалась весной 1973 года) утекло много лет, и новое поколение даже не знает о ее былом таланте. Скорее всего, именно это сподвигло Садальского напомнить об актрисе в социальной сети и немного о ней рассказать, в частности, и о болезни, от которой она умерла.
По его словам, однажды Тарасова почувствовала себя плохо. Уже много лет она страдала от гипертонии, поэтому хотела отменить спектакль. Тем не менее, ее мать приказала ей: "Ты пойдешь, ты возьмешь себя в руки и сыграешь прекрасно". В результате это был последний выход актрисы на сцену.
Однако напомнил журналист и о том, насколько простой она была. По его словам, однажды вместе с группой коллег она приехала в Киев для выступления, однако их декорации "застряли где-то в пути". Все запаниковали, однако только она позитивно ответила, что в этом случае остается лишь идти на Днепр и купаться.