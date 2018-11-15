"Лаборатория Касперского" сообщает о новом способе кибератак на банки РФ и Восточной Европы

Относительно новый способ кибератак, именуемый DarkVishnya, был обнаружен в течение последних двух лет. «Лаборатория Касперского» сообщает, что посредством этой атаки уже утеряны десятки миллионов долларов из банков Восточной Европы. Инцидент затронул также и банки РФ.

По подсчетам экспертов, DarkVishnya уже поработала над 8 банками. Точная сумма ущерба не сообщается. Однако известно, что счет идет на десятки миллионов долларов.

«Лаборатории Касперского» рассказала о действиях злоумышленников. В здание банка человек (он мог представиться курьером или якобы претендовать на должность) подбрасывал устройство с вредоносным ПО. Само устройство было подключено физически к корпоративной сети банка. Преступники задействовали три разных устройства: обычный ноутбук, мини-компьютер с одной платой Raspberry Pi и специализированный инструмент для осуществления USB-атак под названием Bash Bunny.

Похищенная информация дала злоумышленникам право подключаться к серверам, отвечающим за проведение платежей. Далее преступники использовали обычное законное программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы вывести денежные средства через банкоматы.

Источник атаки DarkVishnya на корпоративную сеть мог находиться в любом из офисов банка, которых множество. Поэтому ранее трудность обнаружения этого источника заключалась в том, что подброшенное преступниками устройство довольно сложно найти удаленно. Об этом рассказал Сергей Голованов, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского».

В конце ноября «Сбербанк» подвергся трем кибератакам. Как сообщали представители, атаки были незначительными и никого из клиентов это не коснулось.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщалось о способности хакеров атаковать обычные автомобили. Поскольку в любом современном авто присутствуют компьютеры, способные подключаться к Сети, это делает механизм транспортного средства уязвимым перед киберзлоумышленниками.