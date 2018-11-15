Хакерской атаке подвержены обычные автомобили - "Лаборатория Касперского"

Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса в «Лаборатории Касперского», поделился с изданием «РИА Новости» вероятностью того, что хакерским атакам подвержены компьютеры обычных автомобилей.

Он отметил, что в любом современном авто расположено приблизительно 60 компьютеров, которые так или иначе имеют связь с Интернетом. Таким образом, сохраняется вероятность кибератаки по отношению к этим компьютерам. Моисеев добавил, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с европейскими производителями автомобилей, но какими именно, директор озвучить не смог. Сотрудничество проводится с целью выявить, насколько внутренние компьютерные системы будущих авто подвержены кибератакам.

Стоит помнить, что уже давно целью хакеров являются не только ПК, мобильные телефоны или планшеты. К автомобилю киберпреступникам добраться так же нетрудно, как и к ноутбуку. Существует масса способов: удаленное воздействие с помощью мобильного интернета, сотовой связи, через приложение на смартфоне, помогающее выполнять те или иные функции в автомобиле. Вредоносное взаимодействие может происходить и через порт OBD-II напрямую или при помощи USB. Обо всех подобных возможностях злоумышленников «Лаборатория Касперского» предупреждала около года назад.

В сентябре стало известно о российском изобретении для защиты авто от киберпреступлений. К разработке также приложила руку «Лаборатория Касперского». По словам специалистов, система напоминает иммунитет человека. Разработка сама сможет определять, когда и от чего стоит защитить компьютерные системы автомобиля.