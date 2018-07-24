Для Angry Birds разработана дополненная реальность

Разработчик серии игр «Angry Birds» представила ролик, которым и анонсировала выход новой игры. Примечательно, что она создана в дополненной реальности. Кроме того, вооружиться рогаткой можно прямо в своей комнате.

Новая версия игры получила название «Angry Birds: FPS». Это сокращение от «First Person Slingshot». В переводе на русский язык это означает «рогатка от первого лица». Специально для подобных игр на основе технологии дополненной реальности разработана гарнитура Magic Leap.

Интересно, что пользователь сможет чувствовать гравитацию всех предметов игры, как в реальном мире, поскольку создатели, по их словам, постарались как можно точнее учесть все особенности и специфику законов физики. Суть игры ничем особым отличаться не будет. Перед лицом игрока будет возникать рогатка, с помощью которой необходимо разбить сооружение с зелеными свиньями. Дата выхода новой игры пока не анонсируется.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple начала работу над технологией дополненной реальности. Отмечается, что компания готова к сотрудничеству в данной сфере, но ее представители подчеркивали, что подпишут соглашение о партнерстве только с крупными и проверенными организациями.