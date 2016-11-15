Американская корпорация Apple начнёт разрабатывать технологии дополнённой реальности. По информации VladTime, в настоящее время ведётся поиск фирм, с которыми можно создавать такое совместно.

Уже состоялась встреча по поводу того, чтобы разрабатывать новый шлем VR с особыми характеристиками. Представители Apple подчёркивают, что они намерены осваивать дополнённую реальность, однако заключать партнёрство будут только с крупными и проверенными компаниями. Так, есть вероятность, что договор подпишут с Samsung либо Google.

Стоит отметить, что данные бренды – это одновременно и главные конкуренты для Apple. По мнению аналитиков рынка компьютерных технологий, «яблочная» корпорация не сможет занять лидерскую позицию в плане производства VR-устройств. Суть в том, что Apple будет реализовать не свои задумки, а пользоваться чужими, разработчики которых, в свою очередь, хотят больше развивать именно свой бренд. В настоящее время в App Store есть приложения, предполагающие применение для дополнённой реальности, однако соответствующие девайсы отсутствуют.