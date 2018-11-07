Xiaomi выпустила водонепроницаемую машинку для стрижки детских волос

Китайская компания Xiaomi создала машинку, предназначенную специально для стрижки детских волос. Она называется Xiaomi Kiddies Hair Clipper. С ее помощью родители могут подровнять прическу своему ребенку в домашних условиях.

Создатели устройства рассказали, что оно оборудовано специальным двойным моторчиком. Его особенность в громкости работы. Уровень шума составляет всего лишь 55 децибел, благодаря этому родители могут не беспокоиться, что их дети могут испугаться работы гаджета.

По словам разработчиков, одной из главных особенностей машинки для стрижки является то, что она засасывает состриженные волосы. Это тоже психологический аспект, поскольку некоторые дети пугаются, когда видят, что с их головы падают волосы. В настоящий момент известно, что устройство поступит в продажу с двумя специальными насадками, длина которых составит соответственно 3/6 и 6/12 мм.

Примечательно, что гаджет абсолютно водонепроницаем. Это позволит с легкостью удалить ненужные волосы после окончания стрижки, просто ополоснув устройство в воде и просушив его. Стоимость машинки для стрижки детских волос составит всего 29 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi анонсировала выпуск электробритвы. Известно, что устройство будет недорогим. Кроме того, оно оснащено тремя головками, которые сами адаптируются под форму лица. Также бритва изготовлена на основе стандарта IPX7, что позволяет использовать её для влажного бритья.