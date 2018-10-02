Xiaomi анонсировала недорогую роторную электробритву

Модель с длинным названием So White 3D Intelligent Control Razor стоит всего 11 долларов. Её разработали благодаря краудфаундинговой платформе компании.

Несмотря на низкую цену, Xiaomi обещает довольно хорошие характеристики. Роторная электробритва обладает тремя головками, которые сами адаптируются под форму лица. Для труднодоступных мест недорогое устройство предлагает встроенный тример. Режущие компоненты изготовлены из нержавеющей стали, произведенной в Японии. А потому не нуждается в заточке. При этом бритва защищена от воды по стандарту IPX7, что позволяет использовать её для влажного бритья.

Кроме того, новинка от Xiaomi обладает двумя скоростными режимами работы. Их можно выбирать благодаря интерфейсу на LED-экране, встроенном в ручку. Он же демонстрирует уровень заряда батареи. Разработчики утверждают, что его хватает на час непрерывной работы. Аккумулятор полностью заряжается за 90 минут. Можно использовать пауэр-банк и бриться, не отключая устройство от сети. Xiaomi анонсировала, что электробритва попадет на рынок 21 декабря.