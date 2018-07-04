В Instagram можно будет отправлять GIF-анимации‍ в сообщениях

Вчера, 23:30 \\ Техника и технологии

Обновление появилось накануне. Пока что функция находится в стадии тестирования разработчиков.

 Стало известно о новой возможности, которая накануне появилась у пользователей социальной сети Instagram. Теперь GIF-анимации‍ можно будет отправлять в личном сообщении. На сегодняшний день воспользоваться функцией может не каждый, так как она доступна лишь для некоторых регионов. Тем не менее, если тестирование пройдет успешно, то ее внедрят и для других стран.

GIF-анимациями могут пользоваться те зарегистрированные юзеры, которые имеют девайсы на базе Android и iOS. Разработчики обещают проявить новую функцию для всех уже в скором времени.

Ранее сообщалось, что разработчики приложения также добавили новую функцию, связанную с GIF-анимациями. Так, с января текущего года их стало возможно добавлять в Stories.

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Автор - Мартина Корф
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