В Instagram Stories теперь можно добавлять GIF-анимации

Разработчики фотохостинга Instagram рассказали, что теперь в функцию Stories можно добавлять GIF-файлы и анимации через сервис Giphy.

Социальная сеть Instagram вновь сообщает о нововведениях, которые с недавних пор в ней доступны. Довольно часто обновления касаются популярной функции Stories, как, впрочем, и в этот раз. Теперь туда можно добавлять файлы и анимации в форме GIF. Для того, чтобы попробовать новую функцию, следует обратиться к соответствующей вкладке в меню. Также есть возможность ввести в поисковик слово, чтобы найти стикер на конкретную тему.

Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться новой функцией, следует обновить приложение на своем смартфоне до последней версии. Обновления уже доступны для Android и iOS.