«Падение Титана»: В Apple уволили 190 человек, работавших над автомобилем с автопилотом

Сегодня, 13:44 \\ Техника и технологии

Автомобиль Apple Titan лишился множества инженеров и курирующих проект менеджеров.

 Увольнения в проекте самостоятельного вождения автомобилей Apple в основном предназначались для инженеров и их менеджеров. Из 190 человек, уволенных производителем iPhone, 33 - инженеры аппаратного обеспечения, 22 - инженеры-программисты и 31 - инженеры-проектировщики продукта, говорится в письме, которое компания представила в отдел развития занятости штата Калифорния. Согласно письму, еще 46 человек имели управленческие звания, в том числе руководители инженерных проектов и менеджеры по разработке программного обеспечения.

«Ожидается, что увольнение будет постоянным», - говорится в письме Пэм Оянаги, старшего консультанта по связям с сотрудниками Apple. «Все пострадавшие сотрудники были уведомлены о датах их увольнения и о том, что их увольнение с работы будет постоянным». «Падение Титана» ознаменовалось сообщение в январе от Apple, которая подтвердила о намерении сократить около 200 сотрудников, работающих над Project Titan, машиной от Apple с автопилотом. Производитель iPhone, как сообщается, изо всех сил пытался набрать обороты со своим автопилотируемым автомобилем.

С тех пор, как Apple запустила его примерно в 2014 году, проект Titan подвергся многочисленным изменениям в разработке и в руководстве.

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Автор - Василий Жожев
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