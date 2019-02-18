Сооснователь Apple озадачен отсутствием складного айфона

Создатель компьютеров Apple 1 и Apple 2 Стив Возняк выразил желание приобрести складной айфон.

Apple в последнее время немного отстаёт в гонке новых технологий, уступив уже Samsung, Huawei и Xiaomi. Несмотря на то, что компания объявила о выходе своего складного смартфона к 2020 году, сооснователь Apple Стив Возняк считает, что есть смысл постараться запрыгнуть в первый вагон поезда складных смартфонов как можно скорее. «Apple долгое время была лидером в нескольких областях, таких как сенсорная идентификация, идентификация лица и удобная оплата с помощью телефона», - сказал Возняк. «Они не успели лидировать в таких областях, как складной телефон, и меня это беспокоит, потому что я действительно хочу складной айфон».

Стоит подметить, что технология складных смартфонов привлекла внимание Apple довольно давно: ещё в 2014 году Apple подала патентную заявку на складной iPhone. Этот патент был утверждён в 2016 году, а ранее в этом месяце ведомство США по патентам и товарным знакам опубликовало обновление Apple 2019 для этой заявки. Представители компании заявили ещё в 2018 году, что выпустить свой складной айфон собираются только к 2020 году.

Что же Возняка, то его мнение тоже имеет большой вес, так как это далеко не последняя фигура для компании. Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали компанию Apple, а Возняк является единоличным создателем первых компьютеров Apple 1 и Apple 2.

Слухи об дате выпуска складного айфона продолжают циркулировать, поэтому, хотя у Возняка ещё может не быть своего складного iPhone, есть шанс, что ему не придется ждать его слишком долго.