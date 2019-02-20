«Автопилот, 5G и онлайн-игры»: Qualcomm рассказали всё о своём новом автомобиле

Производители ведущих процессоров для мобильных устройств серьёзность своих намерений в отношении автопрома.

Компания Qualcomm представила свою эталонную платформу для автопилотируемых автомобилей второго поколения и чип QCA6696, который обеспечивает подключение к Wi-Fi 6 нового поколения для автомобилей и позволяет использовать огромное количество технологий, которые обещают преодолеть разрыв между обычными автомобилями сегодняшнего дня и Вождение развлекательных центров будущего. И в центре всех этих технологий лежит новый стандарт Wi-Fi 6 с мощностью до 5ГГц и, как уже можно догадаться, сотовая связь 5G.

«Мы верим, что наши новые автомобильные платформы Snapdragon смогут въехать в эру 5G, предлагая мультигигабитные скорости с минимальной задержкой, точность навигации на уровне полосы движения, а также интегрированное и комплексное решение C-V2X для повышения безопасности дорожного движения для инфраструктуры автомобилей и автотранспорта», - говорит Накул Дуггал, старший вице-президент по управлению продуктами Qualcomm. «С этими новыми беспроводными решениями мы рады поддержать наших автопроизводителей, клиентов Tier-1 и придорожной инфраструктуры, поскольку они разрабатывают более быстрые, безопасные и продвинутые продукты для следующего поколения автомобилей».

Помимо технологий Wi-Fi 6 и 5G, новый автомобиль будет оснащён новым сверхточным GPS-навигатором, максимальная погрешность которого будет составлять не более одного метра. Qualcomm говорят, что с помощью мощного роутера и 5G можно будет даже играть в онлайн-игры, не выходя из автомобиля. Также встроенная система Bluetooth позволит подключать все устройства пассажиров к одной общей сети даже без наличия интернета.

Вишенкой на торте из обилия обещаний от Qualcomm является синхронизация гаджетов водителя с компьютером автомобиля, что предоставляет возможность беспроводного и даже бесконтактного управления системами автомобиля, вплоть до открытия дверей с помощью смартфона или смарт-часов.

Точную дату выпуска хотя бы опытного образца Qualcomm ещё не озвучили, но заявили о том, что уже приступили к его разработке, надеясь ворваться в автопром уже в течение двух лет.