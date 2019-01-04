Новый 5G модем от Qualcomm вселяет ужас в конкурентов

Snapdragon x55 предоставляет скорость загрузки до 7 гигабит в секунду.

Компания Qualcomm сделала официальный анонс модема 5G нового поколения, официально названный Snapdragon X55. Этот модем не только поддерживает соединение 5G (и он улучшен по сравнению с тем, что компания предложила со Snapdragon X50), но также может работать и со старыми сетями. Qualcomm сообщает, что «вселяющий ужас в конкурентов» Snapdragon X55 может поддерживать скорость загрузки 5G до 7 гигабит в секунду. По словам разработчиков, это превосходит Snapdragon X50, который предлагает максимальную теоретическую скорость загрузки в 5 гигабит. Со стороны LTE - поскольку, в отличие от Snapdragon X50, X55 имеет встроенные возможности LTE, Snapdragon X55 заявляет о скорости загрузки до 2,5 гигабит в секунду. Это также больше 2 гигабит в секунду, предлагаемых текущим модемом Snapdragon X24 LTE.

Как заявляют в Qualcomm, создание нового процессора Snapdragon X55 происходит благодаря использованию нераскрытой технологии производства 7 нанометров. В то время как модем Qualcomm Snapdragon X24 LTE, а также его предстоящий процессор мобильных приложений Snapdragon 855 (который, что неудивительно, включает в себя X24) построены с использованием 7-нанометровой технологии, Snapdragon X50 изготавливается по более старой технологии (Qualcomm, похоже, не раскрыли это, но по слухам он будет построен с использованием 10-нм технологии).

Переход на 7-нанометровую технологию должен позволить повысить энергоэффективность и уменьшить площадь микросхемы при прочих равных условиях. Учитывая, что Snapdragon X55 будет в основном питаться от смартфонов - устройств, которые в основном занимают мало места и имеют ограниченную мощность, - переход на новейшую 7-нанометровую технологию - это отличное решение для продукта.

Интересный факт: хоть сам процессор Snapdragon X55 и способен вселить ужас в конкурентов, его название является куда более безобидным. Грозно звучащее на английском слово snapdragon переводится на русский как львиный зев, один из видов подорожника.