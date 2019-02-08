Apple готовится сократить выручку от продажи iPhone

Американская корпорация Apple готовится начать «жизнь без iPhone». Это будет делаться для того, чтобы уменьшить зависимость от смартфонов.

Об этом сообщает такой ресурс как The Wall Street Journal. Дело же в том, что выручка Apple более чем наполовину основана на продажах смартфонов, и официальные представители компании хотят изменить данное положение дел. Теперь корпорация планирует хотя бы частично избавиться от этой «зависимости».

Стоит отметить тот факт, что американская корпорация планирует изменить свой подход к ведению бизнеса и расширить спектр услуг. Это будет происходить не слишком быстро, к примеру, в ближайшие пять лет различные сервисы должны будут обеспечить около 60% роста Apple. Будут разработаны потоковый видеосервис, а также новостной контент. Уже к 2020 году планируется нарастить количество платных подписчиков до 500 миллионов человек, хотя на данный момент времени их только 360 миллионов.

Кроме того, Apple уже скоро станет выпускать кредитную карту, которую на данный момент времени тестирует совместно с Goldman Sachs. Таким образом компания планирует привлечь еще большее количество клиентов, предложив им дополнительные функции в приложении Apple Wallet. Владельцы карт будут получать с большинства покупок около 2% кэшбека, карту выпустят через платежную систему Mastercard.

Также некоторое время назад появилась информация о том, что 25 марта Apple выпустит новый сервис. Суть его заключается в том, что пользователи гаджетов этого бренда смогут получать доступ к изданиям ежемесячно в электронном виде всего за десять долларов. Правда, некоторые крупные редакции отказываются сотрудничать с Apple, поскольку та планирует забирать значительную часть выручки.