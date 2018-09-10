"Интересные новости за десять долларов": 25 марта компания Apple анонсирует новый сервис

Американская корпорация Apple уже 25 марта анонсирует новый оригинальный сервис. Об этом сообщает интернет медиа-компания Buzzfeed.

По имеющимся данным, благодаря этому сервису пользователи смогут получать доступ к статьям ряда изданий ежемесячно, общая стоимость которых составит десять долларов. А вот гаджетов на запланированном мероприятии представлять не будут, анонс смартфонов и другой техники, в число которых входят iPad mini, беспроводная зарядка AirPower и наушники AirPods, произойдет несколько позднее.

Также стоит отметить тот факт, что многих крупных СМИ в новом сервисе может и не быть, поскольку издания недовольны предполагаемым распределением вырученных средств. Известно, что американская компания Apple намеревается забирать 50% заработка. Также издания взволнованы потерей контроля над ценными данными подписчиков, вроде адресов электронной почты.

Кроме того, известное приложение Avito пропало из App Store. Примечательно, что это связано со скандалом о шпионаже за пользователями. В самом магазине по запросу Avito предлагаются сервисы-конкуренты, а ссылка на официальном сайте сервиса не работает. Представитель же сайта, отреагировав на изменения, отметил, что это связано с обновлением правил публикации в App Store.