Профессор обнаружил на чердаке рабочий компьютер Apple возрастом в 30 лет

«Древний» компьютер удалось не только запустить, но и поиграть на нём в старые игры.

Профессор юриспруденции Джон Пфафф окунулся в ностальгические воспоминания в своём твиттере, выложив фотографии и видео с участием тридцатилетнего компьютера Apple, который он обнаружил в полностью рабочем состоянии на чердаке родительского дома. «Компьютер попросил вставить диск с игрой. Потому он спросил, хочу ли я восстановить сохранённую игру. И он её обнаружил!», - написал Пфафф в Твиттере. «И это спустя 30 лет. Мне будто снова десять». Также на компьютере удалось запустить все игры, среди которых были такие хиты тридцатилетней давности, как The Quest и Neuromancer.

Помимо самого компьютера и игр к нему, Пфафф также обнаружил сохранённое на дискете электронное письмо от отца, которое оказалось по сути предсмертной запиской сыну. Пфафф продемонстрировал винтажную систему «древнего» компьютера своим детям, и их реакция - это то, что можно ожидать от поколения, перешедшего на iPhone X. «Мой старший, которому 9 лет, воскликнул «Что это за компьютер?!» с искренним удивлением, а затем указал на дисковод и спросил: «Что это?». Мои младшие близнецы продолжали смеяться над тем, каким допотопным это им показалось».

Apple IIe была третьей моделью в серии Apple II, выпущенной в 1983 году. Серия Apple II примечательна тем, что сделала революцию в мире компьютеров, сделав их персональными, то бишь легкими в обращении для обычных пользователей, а не только для программистов, инженеров и учёных. Эти компьютеры также предоставляли более продвинутую по тем временам графику и встроенную поддержку языка программирования Basic. Все модели этого компьютера были сняты с производства в 1993 году.

It’s like riding a bicycle.



But need to get that 100m dash time down a bit. That was respectable in the 1980s, but not anymore. pic.twitter.com/cmnOKwBUUJ