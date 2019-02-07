Подросток, обнаруживший баг в приложении, получит от Apple не менее 200 тысяч долларов

Компания также заявила о некоем подарке подростку для учёбы.

В Apple заявили, что подросток Грант Томпсон получит солидное денежное вознаграждение за обнаружение бага в приложении FaceTime, который позволял прослушивать пользователя, прежде чем тот ответит на звонок. Грант Томпсон, 14-летний школьник из Тусона, штат Аризона, обнаружил этот баг около двух недель назад, когда организовывал групповой чат с друзьями, чтобы поиграть в Fortnite. Компания связалась с матерью мальчика Мишель Томпсон, как только новость об ошибке стала распространяться онлайн, после чего FaceTime тут же отключили.

Apple выпустила исправление для бага FaceTime всего несколько часов назад в своём обновлении для iOS 12.1.4. Примечания к выпуску патча принадлежат Томпсону, а также другому человеку, названному Дэвеном Моррисом из Арлингтона, штат Техас. Apple подтвердила, что планирует выплатить компенсацию семье Томпсонов и предоставить дополнительный подарок для обучения подростка, как сообщает Reuters. Детали платежа не разглашаются, хотя Apple предлагает выплату вознаграждений в размере 200 000 долларов в рамках своей программы вознаграждения за ошибки. Компания официально выступила с инициативой в 2016 году и, как сообщается, пригласила группу исследователей безопасности для участия в ней. Лука Тодеско - 19-летний подросток, которого назвали первым, кто взломал iPhone 7, - очевидно, был среди тех, кто получил приглашение.

Ранее в том же году Facebook выплатил вознаграждение в размере 10 000 долларов 10-летнему финскому ребёнку, который нашёл способ удалить комментарии других пользователей с серверов Instagram.