Xiaomi создала усовершенствованный электрический самокат

Дизайн относительно прошлой версии особенно не изменился, однако, самокат получил множество улучшений. Отмечается, что устройство имеет запас хода в 45 километров.

Китайская корпорация с новыми силами и идеями уже приступила к их реализации. Не так давно официальные представители компании отмечали, что Xiaomi собирается выпустить в 2019 году еще больше новинок, которые, в частности, будут касаться и системы «умный дом», и иных технологий, которые должны значительно облегчить жизнь пользователям.

Так, одним из первых стал выпуск новой модели электрического самоката. Отмечается, что его внутренние характеристики были значительно усовершенствованы. Устройство получило название Mijia Electric Scooter Pro. Главная особенность гаджета – это его автономность. Известно, что он может преодолевать расстояние в 45 километров, при использовании более емкого аккумулятора. Аккумулятор состоит из литий-ионных батарей 18650-формата мощностью 474 Вт/ч.

Известно, что недостаток прошлой модели состоял в том, что она была оснащена аккумулятором на 280 Вт/ч, однако, его хватало лишь на 30 километров. Относительно скорости создатели пока не предприняли каких-либо мер для ее изменений, поэтому она осталась прежней – 25 км/ч. Это стандартный режим. Кроме того, есть еще и режим эконом. В нем электрический самокат развивает скорость до 15 км/ч. При этом масса пользователя не должна быть больше 100 кг.

Диаметр колес сохранился и составляет 8,5 дюймов. Также перекочевали с предыдущей модели тормоза, фонарик спереди и сзади и возможность с помощью специального приложения на смартфон отслеживать параметры устройства. Однако появилась важная новинка. Теперь самокат оснащен экраном, на котором отображаются полезные данные, включая скорость, режим движения и так далее.