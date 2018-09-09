Новый смартфон от Vivo составит конкуренцию для Xiaomi Redmi 7

По информации инсайдера, его стоимость будет варьироваться, однако модель U1, которая откроет новую линейку, может продаваться всего за 120 долларов (примерно восемь тысяч рублей по нынешнему курсу валют).

Корпорация Xiaomi на сегодняшний день является одним из самых популярных производителей гаджетов во всем мире. Тем не менее, другие разработчики постоянно пытаются составить ей конкуренцию, выпуская более доступный в ценовом сегменте товар. Инсайдеры сообщают, что на сей раз соперничать с моделью Redmi 7 будет новый смартфон от Vivo.

Дело в том, что привлечь покупателей однозначно сможет его цена. Однако также известно, что по производительности гаджет все же не сможет обойти китайского конкурента. Сообщается, что для U1 производитель подобрал вариации с ОЗУ на три или четыре ГБ, а также с дополнительной памятью на 32 или 64 ГБ.

Считается также, что новый смартфон от Vivo получит не самый топовый процессор Snapdragon 439, однако будет иметь достаточно мощный аккумулятор ёмкостью 4030 мА·ч и сдвоенную основную камеру на 13 Мп.