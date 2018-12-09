Инженер из Кении создал устройство, которое поможет понять язык жестов

Молодой инженер из Кении Рой Аллел решил помочь своей 6-летней племяннице, которая с детства была глухой, а потому с трудом общалась с другими людьми. Для этой цели он создал «умные» перчатки, способные преобразовать язык жестов в обычную речь.

25-летний Рой Аллел является сотрудником Intel, а также преподавателем Оксфордского университета. На создание «умных» перчаток его вдохновила именно племянница, которую часто не понимают даже члены семьи, незнакомые с языком жестов. Результатом его работы стали инновационные перчатки Sign-IO, на пальцах которых имеются гибкие датчики, определяющие количество изгибов. С помощью Bluetooth перчатки подключаются к специальному приложению, именно оно и считывает жесты человека, после чего преобразует сказанное в слова.

«Умные» перчатки помогли не только племяннице инженера, но и нашли применение в школе для детей «с особыми потребностями» в Кении. Это также помогло Аллелу понять, в чём недостатки устройства, что стоит доработать. Особенно это касается скорости преобразования слов. Инженер отмечает, что разная скорость произношения слов характерна и жестикулирующим людям, а потому было важно учитывать это при создании мобильного приложения. Кроме того, пользователи могут выбрать подходящий язык, свой пол и даже варианты звучания. На данный момент перчатки помогают понять собеседника на 93%. Поскольку пока что устройство применяется для детей, Рой позаботился и о красивом внешнем виде, чтобы ребёнок не чувствовал себя в них неуютно.

Помощь в понимании языка жестов способна оказать и нейросеть, разработанная в Канаде. Она способна распознавать символы с точностью до 99%.