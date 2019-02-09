«Попахивает заказухой»: Малышева и соцсети высмеяли список «радиоактивных» смартфонов

По словам известной телеведущей, качество рейтинга представленного компанией Statista, который возглавили Xiaomi, OnePlus и HTC, вызывает большие сомнения. Она считает, что все смартфоны «изучены вдоль и поперёк».

Врач-терапевт, кардиолог и телеведущая Елена Малышева рассказала, что телефоны часто становятся объектом исследований, поэтому это довольно изученный вопрос. Однако она полагает, что доверять опубликованному рейтингу «радиоактивных» гаджетов с высоким уровнем излучения не стоит. Во-первых, компания малоизвестна. Во-вторых, эксперт уверена, что все смартфоны, которыми сейчас пользуются люди, изучены «вдоль и поперек». Неоднократно была доказана их безопасность.

«Никакого электромагнитного и суперопасного излучения нет», - твердо заявила Малышева. Она объяснила, что в настоящее время очень активно ведется обсуждение относительно голубого экрана гаджета, который мешает человеку засыпать. По ее словам, это пока что единственный случай действительно установленного неблагоприятного воздействия. Однако даже такое влияние заключается лишь в том, что отдых может быть нарушен только при использовании телефона непосредственно перед самим сном. Как рекомендует врач, смартфонами просто не следует пользоваться примерно за час до отдыха.

Пользователи соцсети также довольно скептически отнеслись к данному рейтингу. Они согласились с Малышевой и высмеяли представленный список, усомнившись в его объективности и достоверности. «Мне кажется или попахивает заказухой?)», «Ну заказчика этого исследования по таблице видно сразу», «Бред какой-то невменяемый», - комментируют граждане.

Напомним, ранее в сети был опубликован список гаджетов с высоким уровнем излучения. Подобные рейтинги периодически публикуются, поскольку существует множество исследований, где изучается опасность смартфонов. В число самых опасных по уровню излучения гаджетов вошли такие как Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T, Xiaomi Mi Max, OnePlus 6Т и HTC U12 Life.