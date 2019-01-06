В Сети был опубликован рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения

Каждому известно, что любой гаджет имеет определенный уровень излучения, но для разных смартфонов он разный. Эксперты выяснили, какие смартфоны являются самыми опасными по уровню излучения.

Рейтинг был опубликован аналитической компанией Statistа, его сформировали на основе базы данных Федерального ведомства радиационной защиты Германии. В число самых опасных по уровню излучения гаджетов вошли такие как Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T, Xiaomi Mi Max, OnePlus 6Т и HTC U12 Life. Уровень излучения этих смартфонов варьируется от 1,75 Вт/кг до 1,48 Вт/кг.

Стоит отметить тот факт, что в данном рейтинге учитывались только те гаджеты, которые были в наличие на рынке на декабрь 2018 года от таких производителей как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, LG, Motorola, OnePlus, Samsung, Sony, Xiaomi и ZTE. Соответствующие исследования периодически проводятся, поскольку уже на протяжении долгого времени существуют споры относительно влияния смартфонов на здоровье человека.

Кроме того, известно, что синий свет от смартфонов неблагоприятно влияет на человека и в частности на сетчатку глаза. В связи с этим китайская компания Xiaomi дала несколько советов, как беречь зрение со смартфонами. По имеющимся сведениям, необходимо активировать в настройках режим для чтения, увеличить размер шрифта, а также не забывать о яркости экрана.