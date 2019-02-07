Надувной дрон отправится разведывать Марс

Дрон изготовлен из УФ-чувствительного волокна и при весе всего в 5кг сможет летать на высоте до 2км.

Исследовать Марс не так просто. На спутниковых снимках не хватает деталей, да и марсоходы движутся медленно. Но исследователи из Университета Аризоны говорят, что у них есть лучшая концепция, которая позволит сэкономить уйму денег: надувной планер, который весит всего 5 килограмм и имеет размах крыльев в 5,7 метров. Он будет летать над марсианским пейзажем и делать детальный обзор с высоты птичьего полёта. Но как же учёные собираются это осуществить?

«Предложенная здесь концепция планера обеспечивает совершенно новый путь для ускорения исследования поверхности Марса за долю от стоимости предыдущих концепций самолета Марс», - говорится в документе. Продуманный дизайн, доступный в виде препринта в базе данных arXiv, отправится на Красную планету в кубсате. Затем небольшой космический корабль, входящий в атмосферу, спустит его на поверхность Марса, где телескопическая стрела будет удерживать планер, пока свёрнута конструкция его крыльев будет разворачиваться и азот будет закачиваться в специальные отсеки.

Большая часть конструкции крыла будет покрыта чувствительным к ультрафиолету материалом, который затвердевает при воздействии солнечного света. Примерно через час поглощения ультрафиолета планер будет иметь достаточную структурную прочность для начала полёта. Двигательная установка холодного газа позволит ей подняться в небо на высоте 5900 футов (примерно 1,8км). Задача такого дрона будет состоять в помощи как находящимся на поверхности марсоходам, так и в поиске подходящих мест для будущего обитания человека на Красной планете.