Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона градусов плазмы при помощи специальной установки. По словам учёных, уже к 2025 году можно будет запустить первый реактор термоядерного синтеза, если их надежды на установку оправдаются.

В настоящее время одним из самых перспективных направлений разработок ядерной энергетики является такой тип реакторов как токамак, который представлен в виде тороидальной установки для магнитного удержания плазмы внутри камеры, позволяющей достичь условий, которые необходимы для протекания управляемого термоядерного синтеза. Тороидальную форму установки можно сравнить для большей ясности с полым бубликом.

Однако плазма, температура которой должна достигать миллионов градусов по Цельсию (что сравнимо с температурой короны Солнца) стала одним из главных препятствий, вставших перед физиками. Но, как уверяют физики из Великобритании, это вопрос удалось решить. По их словам, найден безопасный способ отводить это тепло благодаря системе, увеличивающей путь прохождения плазмы по токамаку, что позволяет её охлаждать. А после плазма будут контактировать со специальным блоком. Состав блока учёные не разглашают.

Первые исследования системы планируется провести на французском реакторе ITER. Как надеются в международной команде, строящей реактор, это позволит производить чистую энергию.

Иэн Чепман, являющийся исполнительным директором Atomic Energy Authority подчёркивает, что данное открытие позволит отказаться от радиоактивных отходов и выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ранее, президент Франции Макрон заявил, что Франция к 2022 году намерена полностью отказаться от всех угольных ТЭС. Также в планах отключение четырнадцати ядерных реакторов до 2035 года.