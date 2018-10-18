Франция стремится к энергетической независимости от ископаемых

Как стало известно, глава французского государства стремится сделать страну независимой от ископаемых источников энергии. К 2022 году Франция должна избавиться от всех угольных ТЭС.

Это даст ей возможность не зависеть от рынка нефти и газа, а значит и от таких государств как Россия и Иран. Ежегодные субсидии на развитие ВИЭ будут увеличены на 3 миллиарда евро. К 2030 году ожидается, что генерация за счет энергии ветра вырастет в 3 раза, а за счёт солнечной энергии в пять раз.

Также стоит отметить тот факт, что Макрон прокомментировал протесты против повышения цен на бензин. Он отметил, что понимает гнев сотен тысяч демонстрантов по всей стране, но власти не намерены менять выбранный курс в нефтяном вопросе. Несмотря на это, правительство готово пойти на определённые уступки, но они будут реализованы лишь одновременно с ростом цен на топливо.

К тому же президент Франции сообщил о том, что планирует отключить 14 ядерных реакторов к 2035 году. Всего их насчитывается 58. Летом стало известно, что французские энергетики отключили несколько реакторов АЭС из-за установившейся в стране экстремальной жары.