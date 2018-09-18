Учёные NASA: В двойной звёздной системе есть планеты с жизнью!

Сегодня, 15:00 \\ Наука

В системе с двумя звёздами обнаружены планеты, спутники которых имеют все условия для возникновения и поддержания жизни.

Луны были обнаружены в системе Kepler-35. Подобно планете Татуин из «Звёздных войн» в этой системе все тела вращаются вокруг двух «танцующих друг с другом» звёзд. Само открытие этой звёздной системы уже является уникальным, поскольку это позволяет утверждать возможность гравитационной стабильности в таких звёздных системах. «Стабильность является первым критерием обитаемости», - утверждает Адриан Хэмерс, планетарный теоретик из университета Принстона. Он также говорит, что если орбита планеты потеряет стабильность, то её выкинет из звёздной системы вместе со всеми спутниками.

Однако, наблюдения подтвердили полную гравитационную стабильность в системе Kepler-35. А на лунах Kepler-35 A и B была обнаружена устоявшаяся водная и скалистая поверхность. Также, согласно подсчётам учёных из NASA, эти две луны находятся в так называемой «обитаемой зоне». Так принято называть оптимальное расстояние от своей звезды, способствующее возникновению жизни. А это даёт возможность очень уверенно предположить, что на них наверняка есть жизнь.

Луны были буквально только что обнаружены, а потому ради дополнительной информации космический телескоп Kepler отправится на новую миссию уже совсем скоро.

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