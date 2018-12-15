Палеонтологи нашли новый вид ранних динозавров из Африки с "хвостом-сердцем"

В Танзании исследователи обнаружили почти полный скелет уникального титанозавра, хвост которого состоял из позвонков, формой напоминающих сердце.

Новый вид титанозавра относится к раннему мелу, он был описан Эриком Горсаком и Патриком О’Коннором из университета Огайо в США. В течение пяти лет его скелет частично откапывали в долине реки Мтука, что находится в юго-западной части Танзании. Отмечается, что это один из титанозавров, обнаруженных в Африке, которых удалось найти почти в полном виде. У него сохранилась большая часть всех основных областей тела, в том числе позвонки, рёбра, зубы и кости конечностей. Новый динозавр получил название Mnyamawamtuka moyowamkia, что на суахили значит «тварь из Мтуки» и «сердце хвоста», что указывает не только на место, где был найден скелет, но и на его уникальные позвонки.

Найденные останки датируются 100-110 миллионами лет назад. Находка доказывает наличие тесной связи между титанозаврами южной частей Африки и Южной Америки, которые стали единым континентом в составе Гандваны.

Как рассказала представитель Национального научного фонда США Джуди Ског, это открытие позволит палеонтологам понять, что собой представляла фауна Африки по время одной из эпох «великих перемен». Она отмечает и новые данные о географии континента в тот период. По её мнению «сердце хвоста» уникален и тем, что был найден в День святого Валентина. Работа исследователей по Mnyamawamtuka moyowamkia опубликована в журнале PLoS One.

Ранее в Монголии были найдены останки динозавра с крыльями и клювом, чей возраст составляет около 90 миллионов лет. Также в Аргентине исследователи наткнулись на новый вид динозавра, который отпугивал противников с помощью длинных шипов на спине.