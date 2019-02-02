Останки динозавра с клювом и крыльями обнаружили в Монголии

Около 90 миллионов лет составляет возраст раптора, который совсем не имел зубов.

Совершенно новый вид овираптора из позднего мелового периода был обнаружен в Монголии. Овирапторозавры были разнообразной группой пернатых, похожих на птиц динозавров из мелового периода Азии и Северной Америки. Как известно, меловой период начался 145, а закончился примерно 80 миллионов лет назад. Овирапторы развивали в течение 20 миллионов лет в конце мелового периода. А это значит, что обнаруженным останкам 90 миллионов лет. Несмотря на обилие почти полных скелетов овирапторозавров, обнаруженных в южном Китае и Монголии, диета и способ питания этих беззубых динозавров до сих пор не были ясны.

Новый вид, названный Gobiraptor minutus, отличается от других овирапторозавров наличием необычайно утолщённого клюва. Эта уникальная морфология предполагает, что гобираптор умел клеваться, подтверждая предыдущие гипотезы о том, что овирапторозавры, вероятно, питались твёрдой пищей, такой как яйца, семена или моллюски с твёрдой скорлупой. Гистологический анализ бедренной кости показал, что образец, вероятно, принадлежал очень молодой особи. О находке сообщаел Юонь-Нам Ли из Сеульского национального университета.

Обнаружение нового вида овирапторозавров в бассейне Немегт, которая состоит в основном из речных и озёрных отложений, подтверждает, что эти динозавры были чрезвычайно хорошо приспособлены к влажной среде. Авторы предполагают, что различные диетические стратегии могут объяснить широкое таксономическое разнообразие и эволюционный успех этой группы в регионе. Авторы добавляют: «Описан новый динозавр овирапторид Gobiraptor minutus из верхнего формации мелового периода Немегт. Вид описан на основе одного экземпляра голотипа, который включает неполные черепные и постчерепные элементы. Уникальная морфология нижней челюсти и, соответственно, выводы о специализированной диете гобираптора также указывают на то, что различные диетические стратегии могут быть одним из важных факторов, связанных с удивительно высоким разнообразием овирапторидов в бассейне Немегта».