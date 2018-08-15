Размер семьи определит выживаемость сурикатов при глобальном потеплении

Ученые из Швейцарии, Великобритании и Южной Африки проанализировали многолетние исследования жизни сурикатов и пришли к выводу, что глобальное потепление станет для этих зверей не самым страшным событием. Они переживут его, если будут иметь необходимый для помощи друг другу размер семьи, сообщает Science.

Ученые вместе с коллегой Марией Панив из Швейцарии провели анализ самок сурикатов в долине реки Куруман. Они учли их массу тела, репродуктивный статус и возраст. Данные собирались около 20 лет. Ученым уже было известно, что большое количество осадков и сухой климат способствовало набору массы сурикатов и увеличению их численности. Поэтому было решено с помощью модели сделать прогноз выживаемости сурикатов при глобальном потеплении.

Итак, к 2066 году количество сурикатов может уменьшиться на 55%, если придет резкое похолодание и увеличение количества осадков. Однако в случае с глобальным потеплением большое значение играет размер семьи суриката. Если, к примеру, глобальное потепление настигнет сурикатов при большой плотности населения, то между животными произойдет борьба за ресурсы, в результате чего их популяция сократится. Если глобальное потепление наступит при средней плотности населения сурикатов (7,3 особи на квадратный метр), то это будет максимально выгодно для животных объединяться в семьи во время неожиданных экстремальных изменений погоды.

Ранее в Токио ученые пришли к выводу, что глобальное потепление сделает человека чрезвычайно уязвимым из-за изменений в иммунитете.

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