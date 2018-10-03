Иммунитет всего человечества окажется под угрозой из-за глобального потепления

Об этом узнали ученые в Токийском университете. Они утверждают, что приход глобального потепления сделает иммунитет всего живого на Земле крайне уязвимым, что чревато массовым заболеванием вирусными инфекциями и другими патогенами.

Чтобы понять, что иммунитет всех живых существ на Земле окажется под угрозой из-за глобального потепления, ученые сначала воплотили эксперимент. Здоровые самки мышей были помещены в три камеры с разной температурой воздуха: воздух комнатной температуры (22 градуса), холодный (4) и жаркий (36), имитирующий атмосферу при глобальном потеплении. Спустя 8 дней в камерах мыши были заражены вирусом гриппа A/PR8, чтобы проверить стойкость их иммунитета.

Те мыши, которые пребывали в камере с воздухом умеренной температуры, несколько утратили способность побороть инфекцию. Однако это удалось исправить, повысив иммунитет уколами глюкозы и короткоцепочечных жирных кислот.

Хуже всего на мышах отразилось пребывание в жаркой температуре. Прежде всего, живые существа похудели на 10%, у них снизился аппетит. В легких этих мышей стало меньше цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+ T, которые вырабатываются легкими. То же самое произошло с антителами IgG.

Противовоспалительные молекулы цитокины также стали хуже вырабатываться при условиях «глобального потепления», которые создали для мышей ученые. Взамен активизировались инфламмасомы – белков, которые наоборот провоцируют воспаления.

Ученые отметили в легких мышей повышенный уровень вирусов. Более того, она заметили, что у грызунов происходит так называемая аутофагия, когда в легких разрушаются поврежденные части клеток.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что аналогичным образом глобальное потепление поставит под угрозу иммунитет всех живых существ на Земле. Ранее появилось предупреждение о том, что глобальное потепление может привести к затоплению Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.