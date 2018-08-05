Психологи рассказали, почему люди оставляют негативные комментарии в социальных сетях

Известный психолог Надежда Васильева рассказала, почему многие люди не могут пройти мимо публикаций в социальных сетях и оставляют под ними гневные комментарии. По ее словам, есть несколько причин такого поведения.

Оказалось, что одной из главных причин проявления негативных эмоций, как заявила эксперт, является непринятие в себе того, что является раздражающим фактором. Кроме того, Васильева уверена, что обвинение других в своих неудачах – это поведение, свойственное для детей, которые еще не научились брать ответственность за свои поступки. Специалист считает, что некоторые люди таким способом пытаются избавиться от ощущения собственной несостоятельности.

В качестве еще одной причины психолог упоминает, что людям, которым свойственно изливать свой негатив в виртуальном пространстве, свойственна неудовлетворенность собственной жизнью. При этом эксперт подчеркивает, что часто агрессию демонстрируют те, кто в ней вырос. Если людей с самого детства окружал сплошной негатив, неконструктивная критика и унижение, они просто не знают, как можно взаимодействовать иначе.

По мнению Надежды Васильевой, сказывается советское воспитание, где важным принципом было «что скажут люди». Именно это, на ее взгляд, также является причиной критичного отношения к окружающим. Она также указала, что существуют индивиды, действительно получающие радость в процессе оскорбления других. Психолог советует тем, кто столкнулся с подобными личностями в социальных сетях просто не зацикливаться на том негативе, который изливается из собеседника и уж точно не вступать с ними в перепалку.