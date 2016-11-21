Ученые: невысокий доход - залог счастливой семьи

Американские ученые пришли к выводу, что невысокие доходы супругов позволяют им создавать самые крепкие семьи. Результаты исследование публикует Daily Mail.

Сотрудники Государственного университета Джорджии опросили 3,5 тысячи людей. Проанализировав ответы, ученые установили, что наиболее оптимальным уровнем для счастливого брака является годовой порог в 60 тысяч долларов для двух партнеров. Такая сумма сплачивает семейные пары, заставляет их совместно вести бюджет, рационально подходить к затратным покупкам и в целом лучше поддерживать друг друга. Большая часть респондентов даже указали, что имея в сумме 60 тысяч долларов на руках, партнеры не нуждаются в бракосочетании, как таковом.

Авторы исследования добавили, что невысокая зарплата в принципе побуждает людей обращаться за помощью к близким и общаться с ними намного теснее. Психологи уверены, что регулярная нужда в финансах помогает человеку лучше понимать перемены настроения супруга и подстраиваться под них, создавая более прочный союз.