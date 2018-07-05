Минздрав: Россиянам не нужно ограничивать себя в еде за новогодним столом

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что не нужно ограничивать себя в еде в Новый год. Он уверен, если человек не страдает заболеваниями, эти запреты бессмысленны, можно есть любую пищу.

Как заверил диетолог: «Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год...» Он заявил, что за новогодним столом все должно быть «нарядно, празднично, вкусно и обильно». Однако специалист отметил, что все-таки определенные ограничения соблюдать стоит. Если не в еде, то в алкоголе. Эксперт призвал россиян не злоупотреблять спиртными напитками.

Напомним, ранее стало известно, что в период новогодних праздников будет ограничена продажа алкоголя. При этом ограничение будет распространяться на столицу. Относительно других субъектов Российской Федерации информации пока что не поступало.

Многие страны мира активно готовятся к празднованию Нового года. Британское издание провело анализ и рассказало, какие города украшены лучше всего. Интересно, что Москва вошла в топ-10. Основная фишка столицы, по мнению авторов статьи, огромное количество световых шоу и ярмарок с блинами с икрой.