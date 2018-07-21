В период новогодних праздников в Москве ограничат продажу алкоголя

О том, какими условиями для этого будут руководствоваться в мэрии, рассказал Владимир Черников. Он занимает должность главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в столице.

Черников сообщил, что перед сотрудниками департамента, руководителем которого он является, стоит важнейшая задача. Им предстоит выявить и прекратить действие точек, где спиртное будут продавать в неположенное время. Как известно, в мэрии решили ограничить его сбыт в период новогодних праздников. Так, никакие виды алкоголя не будет разрешено продавать на Новый год с 11 часов вечера до восьми часов утра.

Помимо этого, перед властями Москвы стоит задача останавливать продажу контрафактного алкоголя. По этим двум причинам они уже начали проводить проверочные рейды. Работа хорошо организована и систематизирована. Владимир Черников считает, что подобные действия помогут сократить число людей, которые появятся на праздники в общественных местах пьяными.