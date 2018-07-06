Британская газета включила Москву в мировой топ-10 с лучшими рождественскими ярмарками

Британское издание The Telegraph составило рейтинг десяти городов мира с самыми яркими и запоминающимися рождественскими ярмарками. Москва вошла в топ-10 списка, сообщает Москва 24.

Основной «фишкой» рождественской Москвы составители рейтинга называют снежные пейзажи, свыше четырехсот световых шоу, множество ярмарок и непременные блины с икрой. Сергей Собянин в своем Twitter подтвердил все сказанное британцами и закончил свой пост фразой: «Скоро будет актуально».

Ставшие уже традиционными ярмарки в Москве проводят в рамках ежегодного фестиваля «Путешествие в рождество». Это один из самых массовых праздников столицы, на котором ожидается большое количество гостей. Всего в прошлом году Москву посетило более 20 млн туристов, в том числе и иностранных.

В топ-10 городов с лучшими рождественскими ярмарками помимо Москвы вошли Торонто, Гонконг, остров Гернси, Страсбург, Зальцбург, Баден-Баден, Осло, города Рейна от Базеля до Кельна, Краков.











