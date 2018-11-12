«Прощай, легенда!»: в США похоронили создателя вселенной Marvel Стэна Ли

«Отец комиксов» хотел, чтобы его похороны были скромными. Семья Стэна Ли выполнила его желание, на церемонию были приглашены лишь самые близкие.

Компания POW!Entertainment, сооснователем которой был Стэн Ли, сообщила, что умерший при жизни всегда просил провести его похороны в закрытом режиме. Создатель вселенной Marvel хотел, чтобы с ним прощалась лишь его семья. Поэтому его похоронили на скромной и закрытой церемонии.

Создателя людей Х, Человека-паука, Мстителей и других культовых супергероев похоронили в США. У Стэна Ли было очень много поклонников, он был широко известен по всему миру. Поэтому компания Marvel решила провести для фанатов «отца комиксов» ряд мероприятий. Поклонники смогут почтить память Стэна Ли на памятных мероприятиях, которые будут организованы в ближайшее время.

В социальных сетях уже запустили флешмоб, в котором пользователи выкладывают снимки Стэна Ли или делятся памятными воспоминаниями о нем. «Прощай, легенда!» - пишут многие пользователи и благодарят Стэна Ли за создание культовых персонажей. Стэн Ли умер 12 ноября. Ему было 95 лет. Совсем недавно стало известно, что незадолго до своей смерти основатель Marvel создал нового супергероя.