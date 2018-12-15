Минздрав спрогнозировал скорую потерю интереса россиян к алкоголю

Сегодня, 11:23 \\ Общество

В ближайшие три-пять лет России удастся достигнуть существенных результатов в борьбе с алкоголизмом. В этом поможет реализация программ по общественному здоровью, профилактике и формированию ответственного отношения к собственному здоровью, как сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Министр считает, что какие бы меры или рестрикции не вводились, россияне тогда перестанут пить, когда исчезнет потребность в этом. У граждан должен появиться интерес к работе, интересное времяпрепровождение после трудовой деятельности, оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии, а также ответственность как за своё здоровье, так и за состояние близких людей. «Весь этот комплекс задач – это то, что определяет общественное здоровье, и это самое главное», - рассказала Скворцова. Она отметила, что первые результаты появятся через три года, однако значительные перемены будут заметны спустя пять лет. Тем не менее, и в ближайшие три года в России могут наблюдаться успехи в решении данной проблемы.

Необходимость бороться с алкоголизмом среди россиян стоит особенно остро, если учитывать последние данные Минздрава, согласно которым около 70% мужчин трудоспособного возраста умирают именно из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Помимо этого в России намерены бороться с ожирением, для чего готовы перенять опыт Японии, где граждан штрафуют за талию более 90 см.

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Автор - Елена Андреева
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