В Минздраве назвали главную причину высокой смертности среди мужчин

Сегодня, 10:35 \\ Общество

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что порядка 70% смертей среди мужчин трудоспособного возраста происходят из-за злоупотребления алкоголем.

В эфире радиостанции Вести ФМ Скворцова отметила, что от алкоголя повышается риск развития цирроза, язвенной болезни желудка, панкрионекроз, ранняя гипертоническая болезнь, которые не только вызывают осложнения, но и, как показывают данные, приводят к смерти. Тем не менее, за последнее время количество острых смертей от алкоголя стало меньше. Это обусловлено изменениями в рынке алкогольных напитков. Министр уточняет, что в магазинах стали реже появляться суррогаты.

Скворцова заявила, что сейчас перед Россией стоит основная задача, которая заключается в увеличении продолжительности жизни, а это возможно путём снижения предотвратимой смертности. Министр рассчитывает, что к 2020 году удастся поднять продолжительность жизни до 80 лет в среднем для россиян.

По последним данным в сравнении с женщинами у трудоспособных мужчин смертность в 3 раза выше. На данный момент она составляет 735 случаев на 100 тысяч населения.

Слова министра подтверждают и последние исследования учёных, которые выяснили, что уровень жизни и качественная еда меньше влияют на риск смерти, чем дозы потребляемого алкоголя.

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Автор - Елена Андреева
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